Bono pone "muy en valor" la figura de Iceta pero admite que habría aclamado a Borrell como candidato

El expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha puesto "muy en valor" la figura del candidato del PSC, Miquel Iceta, para las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña aunque ha admitido que habría aclamado a Josep Borrell para presentarse a la cita con las urnas.

"--José Borrell-- es un socialista con una cabeza privilegiada. Ha participado en dos manifestaciones importantes, por su cantidad de gente, y a mi me ha hecho emocionar cuando le escuchaba. La gente le aclamaba como candidato. Yo si hubiera estado allí, creo que también hubiera hecho eso, pero como estoy en Canarias no voy a decir nada", apostilló durante la conferencia organizada por 'Prensa Ibérica'.

Así, incidió en que "el miedo tiene que desaparecer" porque, dijo, han declarado la independencia de una república que "no les ha reconocido nadie" y criticó que "cuando uno declara la independencia de un pueblo debe quedarse en él y este se va".

En cuanto a si el Estado debe respetar el resultado del 21 de diciembre, indicó que "no es que debe respetarlos, es que debe obligar a quienes no quieran respetarlo a que lo respeten, cumplir y hacer cumplir la Ley". Añadió que "no" se puede autoflagelar con que van a ganar los secesionistas porque consideró que "van a perder".