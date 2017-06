Iglesias defiende la plurinacionalidad de España y apuesta por una reforma constitucional para resolver la cuestión territorial

La exalcaldesa de Hernani ha cuestionado que desde Podemos defiendan que en el referéndum catalán no cabe una apuesta unilateral "serio y viable" y, sin embargo, Iglesias no especifique cuál es la salida por que la apuesta para solucionar las demandas de la ciudadanía de esa comunidad.

Esta respuesta no ha convencido a la representante de Bildu, quien ha insistido a Iglesias en que no se puede reconocer el Estado plurinacional y luego "no dar alternativas", al tiempo que le ha remarcado que no se puede esperar "décadas" para cambiar la Constitución y encontrar una salida al problema territorial.