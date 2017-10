Bildarratz (PNV) afirma que el 155 no soluciona nada y recuerda que esta medida no se aplicó "ni con Franco"

Reitera que la única manera de solucionar el problema es "a través del diálogo y la negociación"

El senador del PNV Jokin Bildarratz cree que es "evidente" que la aplicación del artículo 155 de la Constitución no solucionará la situación en Cataluña y ha destacado que una medida de este calado no se llegó a aplicar "ni con Franco".

"Si todavía el Gobierno español no ha entendido que hay más de dos millones de personas que no se sienten Estado es que todavía no ha entendido nada", ha señalado, para añadir que la aplicación del artículo 155 "eso no lo va a arreglar".