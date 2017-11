'El Bigotes' elude explicar en Corts la relación de Orange Market con la Feria pero se compromete a hacerlo en un futuro

"Les doy mi palabra de que algún día iré para que usted escuche la cara B del disco, que a veces es mucho mejor que la A", asegura

"Yo iré un día, créame que tengo palabra, e iré a darle las explicaciones que usted me pide, pero tampoco se crea todo lo que cuentan los medios. Le doy mi palabra de honor de que iré a las Corts o a Valencia y daré una explicación, pero no se crea todo lo que le cuentan", ha proclamado.

No obstante, se ha acogido a su derecho a no declarar porque ha recordado que tiene causas abiertas y "cualquier cosa dijera me podría perjudicar". "Estoy en condena preventiva por una causa reciente en Valencia, por Fitur y estoy querellado contra los jueces que presidieron ese juicio. No voy a hacer comentario y no tengo más que decir", ha subrayado.