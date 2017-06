El extesorero del PP aprovechó la amnistía fiscal para declarar parte del dinero que tenía en el extranjero

El asesor del extesorero del PP Luis Bárcenas que tramitó la regularización de parte de los fondos que el tenía en Suiza, Pedro Piza, ha responsabilizado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional a la Agencia Tributaria de no haber solicitado más información sobre éste si tenía sospechas de alguna irregularidad.

Sin embargo, la fiscal Concepción Sabadell le ha preguntado el motivo por el que la regularización se hizo a nombre de la empresa uruguaya Tesedul y no a nombre de el extesorero 'popular'. "Hay que mira los pros y los contras y la decisión final siempre es del cliente. Siempre le he explicado por donde iba el barco o por donde no iba", ha respondido.