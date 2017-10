Baldoví cree que aplicar en artículo 155 de la Constitución produciría "más daño que ayuda"

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha manifestado que "no ha habido una declaración unilateral" de independencia por parte de Cataluña y por tanto aplicar el artículo 155 de la Constitución "podría producir más daño que ayudar a arreglar el problema".

Joan Baldoví ha esgrimido que "si hubiera habido declaración de independencia, no estaría la CUP o diferentes sectores de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) o de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana pidiendo que, de manera explícita, se haga esa declaración".

Esto supone que "desde la misma Cataluña se reconoce implícitamente que no ha habido esa declaración" y "no es momento de tomar decisiones que tenga difícil vuelta a atrás". Según ha dicho, frente al "eres mía porque eres mía" hay que apostar por el "te convenzo, seduzco, persuado", para reclamar "construir mil puentes, no dinamitarlos".