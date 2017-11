Baldoví dice que el fallo del TS con miembros de la Mesa del Parlament "contribuye a rebajar la tensión"

El diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados Joan Baldovi ha valorado la decisión del Tribunal Supremo de imponer prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la libertad bajo fianza de 25.000 euros para otros cuatro de los investigados de la Mesa del Parlament, al considerar que es "más acertado y garantista" y "contribuye a rebajar la tensión".

Preguntada por la declaración de Forcadell en la habría renunciado a la unilateralidad de la independencia de Cataluña, Baldoví ha indicado que "cada uno prepara su defensa como cree". "En definitiva es reconocer que el proceso llegó a un punto de no retorno y me pongo en su piel y entiendo que para su defensa cada uno hace la que mejor cree que debe de hacer", ha apuntado.

Insistido por si fue una estrategia, ha manifestado desconocerlo porque él no es Forcadell y ha reiterado: "Me pongo en su piel y entiendo que no es muy agradable ir a la prisión. Y Añado que por autorizar un debate me parece absolutamente injusto", ha zanjado.