El BOE publica el acuerdo que interviene las cuentas de la Generalitat

Pide a Puigdemont que en el plazo de 48 horas adopte y comunique a Hacienda un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto

Explica que "de forma proporcionada, y salvando las competencias de la comunidad autónoma en la gestión de los recursos propios", se requiere al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que, en el plazo de 48 horas a contar desde la publicación de este acuerdo, adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Función Pública un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto que afecte a todos los créditos presupuestarios a los que se refiere la orden ministerial.

Si en ese periodo de tiempo el responsable del gobierno catalán no adopta ese acuerdo, "será el ministro de Hacienda el que adoptará en su sustitución".

Montoro explicó este viernes que el Gobierno ha tomado esta decisión "ante la situación de manifiesta ilegalidad" en que está incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Se trata, dijo, de un mecanismo "de control de pagos novedoso" en términos de la "intervención del Estado" ya que no se habían adoptado nunca antes. "Se ha hecho por la excepcionalidad de la situación que vivimos", justificó el ministro y en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

No obstante, el ministro de Haciendo quiso dejar claro que "no afecta al ejercicio de las competencias". "No asumimos competencias", remachó Montoro antes de recalcar que la Generalitat seguirá decidiendo qué cantidad de dinero va a Sanidad, a Protección ciudadana y Educación.