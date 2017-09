El BOE publica hoy la no disponibilidad de créditos en Cataluña aprobada por Hacienda en lugar de Puigdemont

El Boletín Oficial del Estado de este jueves publica la orden por la que el Ministerio de Hacienda declaró ayer la no disponibilidad de créditos de la Generalitat de Cataluña que tenía que haber aprobado el presidente autonómico, Carles Puigdemont, pero que se negó a firmar.

El Ejecutivo ha decidido no hacer más transferencias del sistema de financiación a Cataluña (unos 1.400 millones de euros mensuales) y pagar directamente las nóminas de los funcionarios y los gastos de Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

También instó al presidente catalán a aprobar un acuerdo de no disponibilidad para el resto de partidas presupuestarias y le dio dos días de plazo para hacerlo. De no ser así, como no ha sido, Hacienda sumiría la responsabilidad.