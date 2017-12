BNG acusa a Rajoy de "exaltación del franquismo" por criticar el cambio de nombre de una calle donde vivió en Pontevedra

Hasta 2002 se llamaba calle Salvador Moreno, almirante del dictador Francisco Franco, y fue sustituido por Rosalía de Castro

Se da la circunstancia de que el Bloque ha gobernado desde entonces en Pontevedra, ciudad que declaró persona non grata a Rajoy como presidente del Gobierno en 2016, después de que su ejecutivo concediese una nueva prórroga a la fábrica de Ence, instalada en los terrenos de Lourizán (en Pontevedra, en el límite con la localidad de Marín).

"He vivido muchos años al lado de la escuela naval de Marín, en la calle Salvador Moreno de Pontevedra. Ahora no sé por qué le han quitado la calle al almirante Salvador Moreno. Pero en fin, he vivido allí muchos años y le sigo llamando así", manifestó.