Ayuntaminto de Sevilla aprueba la declaración del PP sobre la "unidad de España" con apoyo de Cs y PSOE

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este martes a instancias del Grupo popular un pleno extraordinario, saldado con la aprobación de una declaración institucional confeccionada por los populares en defensa de la "unidad de España", el restablecimiento del orden constitucional en Cataluña y en apoyo a la Policía Nacional y La Guardia Civil. Dicha declaración institucional ha contado con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE, que no obstante ha mostrado "discrepancias" respecto al contenido, toda vez que Participa e IU la han rechazado frontalmente.

Las acciones del gobierno autonómico catalán para promover la independencia de la región respecto a España, según Beltrán Pérez, han constituido "un ataque directo al corazón de la nación y un desafío al mejor modelo de convivencia y concordia" logrado en España, que no puede entenderse como una mera "suma de territorios".

Daniel González Rojas, portavoz de IU, ha avisado no obstante de que si bien su fuerza no aboga por la independencia de Cataluña y la declaración unilateral de independencia "no es la solución" al conflicto catalán, este pleno celebrado a instancias del PP "tampoco sirve para solucionar" el asunto. Es más, a su juicio, el PP ha actuado sólo en términos de "campaña electoral".