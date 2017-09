Ayuntamiento de Madrid acata la decisión sobre el acto en apoyo del referéndum aunque presentará alegaciones

"Las decisiones del Parlament son posteriores al decreto de aprobación para la realización del acto", alega Maestre

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha anunciado este martes en rueda de prensa urgente que acatarán la decisión judicial que ha suspendido cautelarmente la celebración del acto en Nave de Terneras este domingo pero que presentarán alegaciones por no estar de acuerdo con la misma para, a renglón seguido, hacer una defensa de la libertad ideológica y de otros derechos fundamentales, como los de reunión y expresión.

Maestre ha hecho hincapié en que el permiso de la Junta de Arganzuela para la cesión del espacio municipal se dio antes de que el Tribunal Constitucional suspendiera la ley aprobada en el Parlament catalán. "El auto no tiene nada que ver con el decreto de la concejala de Arganzuela, Rommy Arce, en el que no se hacía ninguna referencia a la ley aprobada por el Parlamento catalán el 6 de septiembre" ni tampoco al decreto de la Generalitat por el que convocaba el referéndum. "Estas dos decisiones del Parlament son posteriores al decreto de aprobación para la realización del acto" en Naves de Ternera, ha subrayado.

La portavoz ha comenzado su intervención ante la prensa asegurando que el auto judicial no ha sido comunicado oficialmente al Ayuntamiento a lo largo de la tarde y que sólo han tenido conocimiento y acceso a él a través de los medios de comunicación y Twitter. "Hasta ahora no hay constancia formal", ha reiterado.

A eso suma que no han tenido "oportunidad a ser escuchados por el juez", a pesar de la importancia de la decisión judicial. "Este Ayuntamiento acata cualquier decisión judicial pero no comparte esta decisión, por eso haremos uso del plazo de alegaciones y explicaciones, porque no estamos de acuerdo con la decisión del juez", ha explicado.