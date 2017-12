El Ayuntamiento de Madrid pedirá al juez que se investigue un delito de odio en el chat policial contra Carmena

El Ayuntamiento de Madrid va a pedir al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que se investigue si pudo haber un delito de odio en los comentarios registrados por algunos integrantes de un chat policial donde se insultaba, entre otros, a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y a los inmigrantes Así lo han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, que han señalado que, además, el magistrado titular del Juzgado, Juan José Escalonilla, ya ha aceptado la personación del Ayuntamiento de Madrid en el procedimiento que investiga un posible delito de amenazas de tres policías municipales contra un delegado de CCOO en este chat.

Aún no lo ha hecho puesto que, pese a que ya se encuentran dentro de sede judicial los tres agentes, no han comenzado sus declaraciones, previstas para la 13 horas de este lunes en los Juzgados de Plaza de Castilla.

Ahora, el juez analizará los argumentos de defensa de los agentes, denunciados por un delito de amenazas pero no por uno de odio, según aclararon fuentes judiciales a Europa Press. La razón es que ningún particular u organismo ha formulado querella al respecto, por lo que no existe ningún procedimiento abierto por delito de odio. La Fiscalía tampoco ha actuado de oficio.