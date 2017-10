El Ayuntamiento de Madrid no celebra finalmente el Pleno sobre el 12 de Octubre que aprobó celebrar la oposición

EUROPA PRESS

El Pleno sobre la celebración del 12 de Octubre que se aprobó ejecutar en el pasado pleno municipal de septiembre con el voto favorable de la oposición, y que se preveía celebrar este lunes, no ha llegado a celebrarse finalmente al no haber sido convocado por la alcaldesa, Manuela Carmena, por no haber unanimidad en la declaración institucional que se buscaba.

La celebración de un Pleno sobre el 12 de Octubre surgió en el último pleno municipal de septiembre, tras aprobar una iniciativa de los populares que buscaba celebrar la Fiesta de la Hispanidad engalanando la ciudad, entregando ejemplares de la Constitución en los colegios y con una declaración institucional en la que se mostrará la adhesión de Cibeles a la Carta Magna.

Fue precisamente este último punto, el que más controversia ha generado entre los grupos municipales. Tras la primera junta de portavoces extraordinaria que abordó la aplicación de la propuesta aprobada, PP y Cs ya mostraron su negativa a que el Pleno se celebrara el día 16, y no en la semana del 12, como recogía la propuesta popular.

Además, otro punto que generó discrepancias fue la exigencia por parte de Ahora Madrid de que la declaración fuera aprobada por unanimidad de todos los grupos. PP y Cs reiteraron en diversas ocasiones que las declaraciones institucionales no exigen unanimidad, sino mayoría, según el Reglamento del Ayuntamiento.

Tras la última junta de portavoces extraordinaria, la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, confirmó que el Pleno de la Fiesta de la Hispanidad se celebraría el día 16, junto al del PEF. Se avanzó entonces que la Castellana luciría la bandera nacional en todas sus farolas.

La portavoz de Cs, Begoña Villacís, ha lamentado este lunes que "al final ni pleno ni declaración institucional". "Ser demócrata se demuestra cuando se gana pero sobre todo cuando se pierde; en esta ocasión, Ahora Madrid perdió esta votación y debería haber puesto todo de su parte para ello", ha apuntado Villacís.

La portavoz de la formación naranja ha asegurado que "las cosas se tienen que cumplir" ya que "no se puede mendigar que ejecuten lo aprobado en Pleno". "Esto no tiene sentido, se ha aprobado a pesar de ustedes, pues cumplan a pesar de ustedes", se ha dirigido al equipo de Gobierno.

La portavoz de los socialistas, Purificación Causapié, ha asegurado que el Pleno "no se ha convocado" y que ellos estaban "dispuestos a llegar a un acuerdo". "Hay determinados intereses políticos para confrontar la bandera en lugar de utilizarlos para un mensaje de unidad", ha manifestado.

Por su parte, el portavoz adjunto de los populares, Íñigo Henríquez de Luna, ha puesto de manifiesto que Ahora "no tenía ninguna voluntad en que se celebrara" este Pleno, y que por ello "se agarraron el tema de la declaración institucional y de la unanimidad".