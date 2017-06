El Ayuntamiento de Madrid sólo ha pagado facturas pertinentes al desarrollo de los Oscar de Bollywood, celebrados hace un año, según ha asegurado este viernes el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en el Pleno extraordinario solicitado por el PP, donde también ha reconocido que se produjo un "error administrativo en el estampillado".

Así, de los 1.076 ítems revisados por el Ayuntamiento, una decena de ellos fueron facturados como servicios de spa y uno como entrenamiento personal, gastos que el Consistorio no considera relacionados ni necesarios para el evento y, por lo tanto, no subvencionables. Esto se traduce en que se descontaron de los conceptos a abonar como subvencionados por el Consistorio, como recoge el expediente fiscalizado por Intervención del Ayuntamiento, al que han tenido acceso todos los grupos municipales.

"Ha habido facturas problemáticas porque diez ítems fueron facturados como spa y uno para entrenamiento personal. Como son gastos no necesarios para el desarrollo del evento se han descontado a todos los efectos", ha concretado. A eso ha sumado que aparecen dos facturas --una por 227 euros y otra de 167 euros-- estampilladas como subvencionadas "pero no fueron pagadas, con toda seguridad".

El Ayuntamiento de Madrid aportó un millón de euros a la organización de los premios de Bollywood dentro de las competencias del Gobierno de fomento del turismo, la cultura y la internacionalización de la ciudad. En este punto, el delegado ha recordado que hasta que no llegó el festival no había línea directa con la India, cuando "ahora la hay".

Es decir, que en las facturas no se incluye como requisito tener una página web, un número de teléfono ni inscripción en el Registro Mercantil, tal y como recoge la normativa, redactada por el PP. En cuanto a las divergencias en la dirección, la propia empresa explicó a Europa Press que se habían trasladado y que el cambio no había sido escriturado, cuestión que no es responsabilidad del Ayuntamiento. Desde el Ejecutivo han apuntado además, como recoge el expediente, la escritura de constitución de la empresa de acompañamiento, que no es la de una semana antes del evento.