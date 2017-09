El Ayuntamiento de Cádiz acata la sentencia sobre el izado de la bandera republicana pero no la comparte

El Ayuntamiento de Cádiz ha indicado este martes acatar la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Cádiz contra el izado de la bandera republicana en la fachada del Consistorio el 14 de abril de 2016, que considera que no se ajusta a derecho, pero no comparte su sentir.

En los fundamentos de derecho, el Juzgado recuerda, entre otras, la sentencia del Tribunal de Justicia de Castilla León que dice que "no se trata de negar el derecho que tiene cualquier partido o grupo político en su sede o en sus propias dependencias al uso de la bandera que estime conveniente, pero cuando se trata de un edificio público, cual es el Ayuntamiento, no se puede hacer uso en el mismo, ni en el balcón principal, ni en cualquiera de sus fachadas o ventanas, se trate o no de un mástil o cualquier otro tipo de exhibición pública, de otra bandera que no sea la oficial o la propia bandera del municipio, que además deben de ser las aprobadas legal o estatutariamente".