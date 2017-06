La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado un nuevo auto en el que ratifica la vía abierta para que los exaltos cargos de la Junta de Andalucía procesados en la pieza 'política' de los ERE fraudulentos, dirigida entre otros contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no puedan ser imputados ni procesados en ninguna otra de las piezas separadas en que se divide la causa.

El abogado de Cañete, Juan Carlos Alférez, recurrió la decisión adoptada por la magistrada al considerar que se habría vulnerado "el derecho fundamental consagrado en el artículo 25 de la Constitución Española en su manifestación del non bis in ídem", referente a que unos mismos hechos no pueden ser juzgados dos veces.