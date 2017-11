La Audiencia de Valladolid confirma la imputación del ex alcalde De la Riva y dos exconcejales

La Audiencia de Valladolid ha ratificado el auto de imputación dictado contra el ex alcalde de la ciudad, el 'popular' Javier León de la Riva; el ex concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, y el que fuera responsable de Movilidad, Manuel Sánchez, por las tres cartas de conformidad ('comfort letter') que comprometían al Ayuntamiento a devolver 100 millones de los 400 millones concedidos por un consorcio bancario para el soterramiento del tren a su paso por la capital.

En un auto al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid desestima los recursos de apelación de los encausados contra el auto de imputación del mes de julio del Juzgado de Instrucción número 4, por lo que los tres compartirán banquillo para responder el ex alcalde de tres delitos de prevaricación y otros tantos de falsedad documental y su excompañeros de bancada de tres delitos de prevaricación.

Junto con la pena de cárcel y su inhabilitación, la acusación pública interesa para León de la Riva una multa de 7.200 euros y la responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Códido Penal. Por su parte, para el ex concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, todavía hoy en la bancada 'popular', y el ex edil de Movilidad, Manuel Sánchez, Fiscalía pide para cada uno de ellos 24 años de inhabilitación.

Con anterioridad, el Pleno de la Corporación, celebrado el 3 de diciembre de 2002, había aprobado los Estatutos de la Sociedad y facultado al entonces alcalde, Javier León de la Riva, "con antecedentes penales que no causan reincidencia", para la firma de cuántos documentos fueran necesarios para la formal constitución de la Sociedad, de la que, desde ese momento inicial, ostentó el cargo de vicepresidente primero del Consejo de Administración, al igual que, como miembros del mismo, nombrados a propuesta del Consistorio, los concejales delegados de Hacienda y Función Pública, Alfredo Blanco, y de Planificación, Infraestructuras, Movilidad y Patrimonio, Manuel Sánchez.

No fue hasta el día 12 de diciembre de 2007, en sesión ordinaria del Consejo de Administración de 'Valladolid Alta Velocidad 2.003 S.A', cuando se trató la deliberación y aprobación, si procede, de la propuesta de financiación de la Sociedad.

Este documento y los posteriores en 2010 y 2011 ante el empeoramiento de la situación financiera de la SVAV, que obligó a suscribir otros dos créditos más, no constituía, a juicio de la acusación pública, una mera manifestación de confianza en la capacidad de gestión de los administradores de la Sociedad que aspiraba a obtener crédito de las entidades bancarias, o de apoyo a la viabilidad del proyecto, ni se trataba simplemente de asegurar a sus destinatarios que el Ayuntamiento seguiría perteneciendo a la Sociedad, "sino que, y esto era lo que los bancos pretendían, constituía una garantía que podría servir, en caso necesario, como fundamento para que las entidades crediticias pudieran exigir el pago de parte del crédito a la corporación municipal, al igual que a los otros accionistas que también hubieron de firmarlo".

"Tanto el entonces alcalde de Valladolid, como los dos concejales delegados, obviaron, de forma deliberada, todo trámite, necesario aunque cuantitativamente no se superara el 110 por ciento antes mencionado, y no efectuaron comunicación alguna acerca de las garantías que, no previstas en el presupuesto municipal, vinculaban al Ayuntamiento".