La Audiencia Nacional condena a 161 años al etarra que intentó atentar contra el cuartel de Comillas en 1997

La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado De Prada que considera que no ha quedado probada su participación

Se trata de hechos que han quedado acreditados por la prueba pericial y testifical celebrada durante el juicio, explican los magistrados que precisan que su declaración durante el mismo queda "plenamente desvirtuada" por haber encontrado en el caserío donde escondían las armas huellas dactilares suyas. El acusado, que no respondió a la preguntas del Ministerio Fiscal, se desvinculó de los hechos y dijo no formar parte de la banda terrorista ni conocer al otro autor del atentado Kepa Arronategui, ya condenado por estos hechos.

Al respecto la Sala entiende que su declaración ante la policía no se puede considerar nula alegando que sufrió coacciones amenazas e incluso malos tratos ya que el informe forense del médico practicado en su día al testigo concluyó que éste no había sufrido maltrato físico y que "únicamente se quejó de que en el calabozo estaba la luz encendida y tenía dificultades para dormir".

La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado Ricardo de Prada que expone que no se pueden entender como prueba de cargo las declaraciones que prestó durante la vista oral Arronategui . Matiza que solo ha quedado probado que once personas se encontraban en el interior del cuartel, sin delimitar dónde exactamente ni la capacidad del artefacto explosivo por lo que no hay "hipótesis fundada" sobre el posible número de víctimas que hubiera dejado el atentado.