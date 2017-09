La Audiencia Nacional anula una multa de 26 millones de la CNMC a Telefónica por compromisos de permanencia

Destaca que los contratos de la operadora no distorsionan la competencia, sino que benefician al consumidor al ofrecer precios más bajos

La Sala da la razón a Telefónica al acreditar que con sus contratos 'Premium espacial PYME' no ha afectado a la libre competencia y, por tanto, no ha incurrido en infracciones de los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) ni del 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFSU), por los que había sido sancionada.

Los magistrados consideran que estos contratos no constituyen una restricción vertical en un sentido económico, tal y como alegó la operadora en su recurso, ya que las empresas que los firman no están situadas en ningún punto del proceso de producción o de distribución, sino que son consumidores del servicio. "Los usuarios empresariales contratan los servicios de comunicaciones móviles para su consumo final y no para revenderlos o transformarlos en otro producto", explica la sentencia.