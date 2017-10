La Audiencia de Madrid confirma el archivo de la pieza sobre la contratación del cuñado de Rato en Bankia

Expone que Alarcó, que pasó a cobrar de 12.000 a 240.000 euros en un año, prestó servicios de asesoría "muy reales y cualificados"

Según el auto, las diligencias practicadas no han probado que Alarcó prestara servicios "ineficientes, contraproducentes y perjudiciales para la entidad", si bien ha quedado demostrado que éste vio incrementados sus honorarios de 12.000 euros el primer año a 240.000 el segundo y a 480.000 el tercer año, aunque no llegó a percibirlos al finalizar antes su contrato con la entidad bancaria.

NO ACREDITA PERJUICIO

Además los magistrados exponen que la propia entidad, personada como acusación particular en esta pieza separada, no sabe si ha sufrido o no perjuicio. Lo argumentan en que cuando el magistrado instructor le requirió que acreditara el perjuicio sufrido por la contratación de Alarcó y su remuneración, contestó mediante escrito en febrero de este año que dicho perjuicio debería ser determinado durante la instrucción.