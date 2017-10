La Audiencia rechaza la petición de la Junta andaluza para que Antonio Fernández sea juzgado en las piezas de los ERE

La Audiencia Provincial de Sevilla ha reiterado que los ex altos cargos imputados en la pieza 'política' de los ERE fraudulentos sólo serán juzgados una vez y, de este modo, ha rechazado la petición planteada por la acusación que ejerce la Junta para que decretase la nulidad de los autos donde acordó dejar al exconsejero Antonio Fernández fuera de las piezas abiertas por las ayudas a Calderinox y Fundiciones Caetano.

En dos providencias facilitadas por el TSJA, a las que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia argumenta que, "puesto que el excepcional incidente de nulidad" planteado por la Junta para que se continuara la causa contra el exconsejero en ambas piezas separadas "no puede utilizarse como un nuevo recurso para replantear las cuestiones ya zanjadas en la correspondiente resolución con la excusa de que hay en juego derechos fundamentales, el incidente no debe ser admitido a trámite".

En estas providencias, fechadas el día 2 de octubre y contra las que no cabe recurso alguno, el tribunal pone de manifiesto que "lo que pretende" la acusación que ejerce la Junta de Andalucía "es provocar un nuevo debate sobre el objeto del recurso, pese a que lo que se plantea ahora --dándole otro revestimiento expositivo-formal-- mereció explicación y respuesta en nuestro auto".

Asimismo, y "en lo que atañe a la supuesta incongruencia 'extra petita'" alegada por la Junta por haber apartado de las otras piezas al exconsejero de Empleo y no haber decretado el sobreseimiento, la Audiencia explica que no podía decretarse dicho archivo "porque resultaba procesalmente imposible, lo que no es tenido en cuenta por el letrado de la Junta firmante del escrito".