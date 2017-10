Un magistrado de la Audiencia de Barcelona cree que Puigdemont, Sánchez y Cuixart pueden presentarse el 21D

EUROPA PRESS

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Vega ha apuntado que, en base a la LOREG, "no parece" que haya una incompatibilidad para que éstos no puedan concurrir en los comicios porque no están condenados a inhabilitación en ninguna sentencia, aunque ésta "no sea firme".

El magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y presidente de la Sección Territorial de Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Cataluña, Luis Rodríguez Vega, cree que el hasta ahora presidente de la Generalitat, Carles Puidemont, y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, respectivamente, pueden presentarse a las próximas elecciones del 21 de diciembre.

En este sentido, considera que, pese a que puedan estar imputados en un proceso, no parece que no puedan presentarse. "El señor Mas podría estar afectado por una sentencia que no es firme, pero que tiene inhabilitación, mientras que el señor Puigdemont no lo estaría", ha manifestado.

REBELIÓN

Preguntado por si cree que el hasta el viernes presidente catalán puede haber estado al frente de un delito de rebelión, ha dicho que éste "ha declarado la independencia de una parte del territorio español, que es una parte del delito, lo ha hecho públicamente y el problema es si se ha utilizado o no violencia, y cuál es el grado de violencia que se pide para que se cometa ese delito".

"Esa violencia no es una violencia que tiene que ser simultánea a la declaración, sino que puede ser anterior dentro del proceso o puede ser posterior. Veremos a ver lo que sucede en los próximos días, y en función de todo eso, veremos si se puede calificar esa conducta como violenta y como susceptible de ser calificada de rebelión", ha dicho.