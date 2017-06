Afirma que "es un día de enorme satisfacción porque la verdad se ha impuesto, y la dignidad del Parlamento no se ha dejado pisotear"

El expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, ha calificado de "regalo" la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que ha condenado a España, y ha reconocido que éste y los exmiembros de la Mesa de la Cámara de Vitoria Kontxi Bilbao y Gorka Knörr, vieron vulnerado su derecho a un juicio equitativo cuando fueron condenados por el Tribunal Supremo en 2008 por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003. "No hemos sido desobedientes, hemos sido objeto de una manipulación y un atropello brutal", ha asegurado.

A su juicio, la sentencia supone del Tribunal de Estrasburgo es "una enorme satisfacción" y ha señalado que él ya dijo: "No moriré hasta que el TEDH dicte sentencia. Hoy la ha dictado y, a partir de este momento, tampoco tengo prisa y pido prórroga", ha señalado con humor.

El expresidente de la Cámara vasca ha afirmado que durante esta mañana ha mantenido "larga conversación" con Kontxi Bilbao y Gorka Knörr. "Para nosotros es un día de enorme satisfacción porque la verdad se ha impuesto, y la dignidad institucional de aquel Parlamento que tuve el honor de presidir en aquellas épocas, no se ha dejado pisotear", ha manifestado.

"Zorrilla fue desautorizado por un órgano de Gobierno, no jurisdiccional, como el CGPJ", ha añadido, para apuntar que éste anuló la composición de la Sala y ordenó constituir una nueva.

Atutxa ha recordado que, en un principio, la Fiscalía decidió denunciarles en 2003 por desobediencia, pese a que el entonces Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, había realizado un informe con anterioridad, en 2012, en el que afirmaba que "los grupos municipales y de Juntas Generales eran cuestiones diferentes a formaciones políticas y, por lo tanto, los escaños correspondían a las personas, no a los partidos", en este caso de los ilegalizados, como eran Herri Batasuna, Batasuna y Euskal Herritarrok.

Por ello, ha afirmado que se encontró un día con Cardenal en Bilbao y le dijo que había cometido con él "una inmoralidad". "Le dije más cosas, pero la entrada fue ésta. Usted dio, no solo el triple salto mortal, sino el triple salto moral", le trasladó.

Asimismo, ha subrayado que, cuando Cándido Conde Pumpido relevó a Jesús cardenal al frente de la Fiscalía General, el ministerio público se apartó del caso. "Entendía que la Fiscalía no podía ser parte querellante", ha manifestado.

El expresidente del Parlamento y actual presidente de la Fundación Sabino Arana ha indicado que, por aquel entonces, "en el corrillo del TSJPV se escuchaban cosas que, de haber tenido constancia documental de ello, eran gravísimas". "En el trasfondo no había otra razón que hacer arrodillar al Parlamento vasco", ha insistido, para recordar que él "jamás de los jamases lo habría admitido".

No obstante, ha recordado que, aunque "casi cause risa", el Tribunal europeo les ha impuesto el pago de un euro a cada uno de los tres encausados. "No tiene ninguna importancia", ha asegurado.