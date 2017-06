Recuerda que el PNV recibía peticiones de presos para que se les mantuviera dispersos, sin "control de comisarios políticos"

Por ello, se ha preguntado qué se ha conseguido en este tiempo. "Cuando a mí se me ponga al otro lado qué se ha conseguido, que creo que es cero, absolutamente nada, a partir de ese momento empezaré a borrar ya de mi vida tanta brutalidad, pero no se puede olvidar", ha dicho.

"Ahora ha sido Hipercor y cada día tenemos algo más. Porque no olvidemos que en los primeros años de la década de los 80, un año hubo cada tres días de media un muerto, un asesinado. ¿Cómo no va a reverdecer en nosotros el recuerdo fatal de algo que jamás debería haber ocurrido y que algunos todavía se mantienen en aquello de 'mantenella y no enmendalla' porque todavía no han hecho una autocrítica debida de lo que aconteció, que no sirvió para nada", ha indicado.