Afirma que la sentencia de Estrasburgo "levanta la antena del Estado, del TS y del TC", y puede "servir de modelo para ocasiones próximas"

De esta forma, Atutxa se ha referido a la resolución de Estrasburgo, que el pasado 13 de junio condenó a España, y reconoció al expresidente de la Cámara vasca y otros dos exmiembros de la Mesa, Kontxi Bilbao y Gorka Knörr, que se había vulnerado su derecho a un juicio equitativo cuando fueron condenados por el Tribunal Supremo en 2008 por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003. El TS no dio la posibilidad de audiencia a los encausados.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Atutxa ha señalado que él habría dimitido "antes de cumplir el mandato avasallador" del Tribunal Supremo para que procediera a la disolución de Socialista Abertzaleak. "Arrollaba al Parlamento, y mi reglamento no me permitía que yo hiciera lo que el presidente del TS me mandataba", ha añadido.