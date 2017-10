Asociaciones de guardias civiles piden a Interior relevos de los agentes desplegados en Cataluña

Asociaciones de guardias civiles han pedido al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que realice relevos de los agentes que han sido desplegados en Cataluña para reforzar la seguridad ante el proceso soberanista de la Generalitat, o bien, que facilite los permisos de libranza que les han suspendido.

De hecho, ha acusado al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil de "no cumplir" con los agentes ni atender sus "quejas", al mismo tiempo que ha asegurado que la interlocución entre el Ejecutivo y las asociaciones no es "efectiva".

"El Gobierno no ha cumplido, ni está cumpliendo, con los guardias civiles. Y nuestra paciencia se ha agotado", señalan desde la AUGC, que sostiene que "no está dispuesta a asumir el mero papel de comparsa".

La asociación recalca que las condiciones de alojamiento de los agentes "no son dignas"; las de manutención "no son las idóneas" y hace hincapié en la "presión" a la que están sometidos los agentes por la suspensión de la jornada laboral: "Se abusa en la duración de los turnos de trabajo y no se dan días de descanso", denuncian.