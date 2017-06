Asociaciones de guardias civiles piden a Cifuentes respeto a los tiempos judiciales e ignoran que luzca su insignia

Las asociaciones de guardias civiles han pedido tras la comparecencia de este viernes en la comisión de investigación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que respete los tiempos judiciales y la investigación que están llevando a cabo "profesionales" de la Unidad Central Operativa (UCO).

"El agente que firme ese o cualquier informe es un agente de la autoridad pero no dirige la investigación ni ordena registros o detenciones", ha recordado desde APROGC Fernando Ramírez. "La UCO no ha ido más allá de las órdenes de jueces y fiscales", ha insistido al referirse al informe que señalaba a Cifuentes y que fue incorporado en el sumario que instruye el juez Eloy Velasco.

"Hay unas cosas que dice que son reales y otras que no. Ese informe llega a extremos que están equivocados y luego realiza una serie de juicios de valor que no debería hacer porque corresponden a la Fiscalía y al juez. Lo que a mí me parece que no es real es que aquí hubiera una confabulación para beneficiar a un empresa concreta. No sólo es irreal, sino absolutamente incierto", defendió la presidenta madrileña.