Asociación de guardias civiles denuncia la "vergonzosa" situación de "estrés" y "precariedad" que afrontan en Cataluña

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado este jueves la "vergonzosa" situación de "precariedad" en condiciones de trabajo que sufren más de 200 guardias civiles en Cataluña que tenían previsto cambiar de destino el pasado 11 de septiembre, y que ahora se enfrentan "a una situación de previsible estrés laboral ante el inminente referéndum ilegal del 1 de octubre".

"AUGC celebra la mejora salarial de los Mossos, que aunque aún no es efectiva deseamos que se materialice cuanto antes, pero volvemos a reiterar nuestra denuncia por las pésimas condiciones económicas y sociolaborales de los guardias civiles, como se está evidenciando con la situación en Cataluña. Hasta que estas condiciones no se equiparen a los del resto de policías españolas, la Guardia Civil seguirá siendo un cuerpo de segunda categoría", sentencia la asociación, que amenaza con movilizarse si las demandas del cuerpo "no son atendidas y no se inicia un dialogo con el Ministerio del Interior para acabar con esta eterna discriminación".