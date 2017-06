El presidente de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, José Vargas, ha tachado este martes de "lamentables" y "muy desafortunadas" las declaraciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en las que comparaba el referéndum con el fin de ETA.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, ha dicho que son unas palabras "criticables al 100%" y que "no se puede comparar una cosa con la otra". En su discurso, Vargas se refiere al del presidente de la Generalitat en el 30 aniversario del atentado de ETA en Hipercor de Barcelona, en el que aseguraba que, de no haber sido por "la persistencia de muchas personas", el "combate" contra la organización terrorista "no se hubiera ganado".