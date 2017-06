La Asamblea, a favor de una campaña contra el 'despatarre' en el transporte público, que PP y Cs no ven machista

EUROPA PRESS

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con los votos de PSOE y Podemos (63), la abstención de Cs (17) y el 'no' de PP (47), una Proposición No de Ley (PNL) a favor de que el Consorcio Regional de Transportes (CRT) ponga en marcha una campaña contra el 'despatarre' o 'manspreading' en el transporte público, una actitud que PP y Cs no ven machista, sino una cuestión de civismo.

La diputada de Podemos Clara Serra ha sido la encargada de defender la iniciativa, que apuesta por que el CRT ponga en marcha una campaña permanente contra el abuso del espacio y la ocupación de los asientos contiguos por personas que viajan sentadas con las piernas abiertas en los medios de transporte público de la Comunidad de Madrid. Además, quiere sensibilizar contra el resto de las conductas incívicas y desconsideradas que puedan darse en el transporte público madrileño.

La medida contempla crear una Comisión de Igualdad en el CRT para modificar el Reglamento de viajeros y conseguir "erradicar las conductas incívicas o que atenten contra la igualdad entre hombres y mujeres".

La PNL aboga también por que el CRT sustituya los carteles que perpetúen estereotipos de género por otros que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y por desarrollar un estudio sobre la situación de la seguridad y el acoso sexual a las mujeres en el transporte público.

CONTRA LAS "FORMAS NORMALIZADAS DE MACHISMO"

En su intervención, Clara Serra ha enmarcado el 'manspreading' en una "forma normalizada de machismo", y ha afeado a PP y Cs que lo vena solo como una falta de educación.

La diputada de Podemos ha criticado que "una vez más nieguen un problema de machismo y desigualdad" y que tengan "cierta ceguera al ver los efectos de la desigualdad entre hombres y mujeres" en este punto, ha considerado que "hace falta una mirada feminista en el ámbito de los transportes".

"Igual no es muy descabellado pensar que si tantísimas mujeres se sienten inseguras y ven su espacio invadido tiene algo que ver que muchos hombres invadan ese espacio", ha remarcado la diputada Clara Serra.

En su opinión, "tiene sentido" alertar sobre esta cuestión para estar "más alerta de otras situaciones de abuso del espacio mucho más grave que pasan ante la mirada de la gente en el transporte público".

"Visibilizar las formas mas normalizadas de machismo y de invadir espacio físico ayuda a visibilizar otros abusos mucho mas graves", ha defendido.

APRENDER VALORES CÍVICOS DESDE LA ESCUELA

La diputada socialista Pepa Pardo ha señalado este modo de sentarse "en principio es un comportamiento incívico, pero este comportamiento de abrir las piernas hasta invadir un asiendo puede ser percibido como un intento de avasallamiento".

Y es que ha opinado que "sería justo no dejar de lado que en unas ocasiones" esta invasión del espacio además de un componente incívico sí tiene un impacto de género. A su juicio, es algo que ocurre "minoritariamente", pero las personas que lo sufren no tienen voz y los parlamentarios sí.

Para solucionarlo, ha apostado por la educación en valores cívicos, algo que, en su opinión, se tiene que hacer desde la escuela. Por eso, los socialistas han añadido a la PNL la petición de promover la existencia de contenidos curriculares que formen en educación cívica en Comunidad de Madrid.

"NO ES UN TEMA DE GÉNERO"

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Esther Ruiz ha criticado que solo se hable del "despatarramiento masculino", de la forma "incorrecta" de sentarse del hombre hacia la mujer, y se ha preguntado cómo se llamaría esa conducta si la persona que ve invadido su espacio es también un hombre.

"Lo equiparan a micromachismo, a una forma de violencia contra las mujeres", y es desproporcionado", ha lanzado la diputada de la formación naranja, quien ha criticado la "falta de rigor" de Podemos, ya que ha afirmado que el 'manspreading' no es "un tema de género".

A juicio de la diputada, "el problema real es un tema de educación" y la educación "no entiende de género", sino "de ciudadanos, de personas". "No es una campaña sobre el machismo, es una campaña sobre educación", ha dicho señalando con una foto en la que aparece el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sentado con las piernas abiertas, que quizá Iglesias no tiene educación.

"¿QUÉ CLASE DE CHORRADA TRAEN A LA CÁMARA?"

Por último ha tomado la palabra la diputada del PP Isabel Díaz Ayuso, quien ha afirmado que todos conocen el despatarre, que es el "modo de sentarse de unas personas", de "todo ser humano", y no sólo de los hombres.

"Pretenden veladamente y utilizando el Parlamento que seamos nosotros quienes cerremos las piernas a sus machos alfa", ha afirmado la popular, quien ha enseñado una serie de fotos de líderes de Podemos sentados con las piernas abiertas. También ha hablado en tono de broma el "womanspreading" mostrando una foto de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el metro con las piernas abiertas.

"¿Qué clase de chorrada es esta que han traído a la Cámara?", ha lanzado la popular, quien ha considerado una "vergüenza" que se diga que un hombre que se sienta con las piernas separadas es machismo o violencia de género.