Arzobispo de Toledo, sobre el conflicto catalán: "Pedimos todos los días por la unidad de España"

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza, se ha pronunciado al respecto del conflicto secesionista en Cataluña, asegurando que en las iglesias de su Diócesis piden "todos los días" por la unidad de España.

"Los políticos son necesarios, ojalá fueran cada vez mejores, pero tienen que ver que no lo son todo, y que por encima está el pueblo español. No voy a dar ningún consejo porque no me compete, pero sí estoy preocupado por la unidad de España", ha aseverado.