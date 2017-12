Artur Mas pide "al máximo de votantes de JxSí de 2015" que apoyen a JuntsxCat

El expresidente de la Generalitat y presidente del PDeCAT, Artur Mas, ha pedido este miércoles "al máximo de votantes de JxSí de 2015 que ahora voten a JuntsxCat".

"No nos podríamos haber atrevido a hacer el 1-O como país si no hubiéramos tenido una mayoría a favor de la independencia, y no encararíamos las elecciones del 21-D como las estamos encarando si no hubiéramos hecho la heroicidad, porque lo fue, de votar en aquellas condiciones el 1-O", ha añadido.