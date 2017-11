Artur Mas se desmarca de la declaración de independencia: "Mi responsabilidad en el proceso acaba en enero de 2016"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas se ha desmarcado este martes de la declaración unilateral de independencia que aprobó el Parlament catalán el pasado 27 de octubre, subrayando la fecha en la que aceptó renunciar a la presidencia de Cataluña a favor de Carles Puigdemont.

"Soy el principal responsable de este proceso, pero no el único, hasta el 10 de enero de 2016", ha dicho Mas, señalando el día que fue investido Puigdemont con el apoyo de Junts pel Sí y los diputados de la CUP, que habían exigido la retirada de Mas a cambio de su respaldo a un gobierno independentista.

"Cuando vi que no iba a ser presidente de la Generalitat, en vez de convocar de nuevo elecciones, decidí marchar, así que algo sí que asumí, porque no es normal que los presidentes se aparten", ha añadido al responder las preguntas del público en un coloquio en Madrid organizado por el Club Siglo XXI, donde ha debatido con otro expresident de la Generalitat como José Montilla, así como con los que serán candidatos del Partido Popular y Catalunya en Comú a las elecciones del 21 de diciembre, Xavier García Albiol y Xavier Doménech.

Sin embargo, Mas ha defendido la naturaleza "democrática" y "no violenta" del "proceso" independentista durante los últimos cinco años, en los que "no ha habido ningún problema importante de orden público", ha destacado, y también a sus protagonistas. "No son unos incultos ni unos ignorantes", ha dicho ante el auditorio madrileño.