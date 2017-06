La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha rechazado este lunes el debate planteado por el PSOE sobre la plurinacionalidad del Estado y ha denunciado los "bandazos y contradicciones" que, a su juicio, han demostrado los socialistas respecto al modelo territorial que defienden.

"Los españoles no tienen culpa de los bandazos y contradicciones del PSOE", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión de la Ejecutiva del partido. Según Arrimadas, para gobernar España hay que tener "una idea clara del país y un proyecto de futuro para todos los españoles", y eso el PSOE "no lo ha tenido y no lo va a tener".