Arrimadas pide votar para "hacer historia" y ser orgullo de próximas generaciones

La candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha pedido este sábado votar en las elecciones para "hacer historia" y ser el orgullo de próximas generaciones, para que puedan decir que los que serán sus padres y abuelos superaron el reto del independentismo y salieron reforzados.

Arrimadas ha advertido de que las próximas generaciones no van a perdonar si no se está a la altura: "No podemos quedarnos mirando" ni equivocarse de voto, ha dicho, y ha valorado lo conseguido por generaciones anteriores, ya que Cs es un partido nuevo pero consciente de lo bien hecho hasta el momento, y ha puesto como ejemplo la transición.