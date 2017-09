Arrimadas dice que confía "bastante poco" en Forn y le llama a plantearse su dimisión

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado este jueves que, si bien confía "plenamente" en los Mossos d'Esquadra, no le ocurre lo mismo con el consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, en quien cree "bastante poco". Además, le ha llamado a plantearse su dimisión.

"No me da ningún tipo de tranquilidad", ha alegado, haciendo hincapié en que no le ocurre igual con los de agentes del cuerpo: "Nos defienden plenamente y arriesgan la vida por nosotros", ha señalado, añadiendo que "la sociedad catalana, piense lo que piense, confía plenamente en los Mossos".