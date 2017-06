Cree que la moción de censura de Podemos solo sirvió para reforzar a Rajoy

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha criticado la "manipulación absoluta del Govern" por asegurar que para que sean unas elecciones normales no es necesario que participen funcionarios, ya que ha opinado que si no intervienen, la consulta no tendrá validez legal y será una 'performance', ha apuntado.