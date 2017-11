Arrimadas dice que acatar el 155 no vuelve constitucionalistas a los exconsellers

La candidata de Cs a las elecciones del 21 de diciembre, Inés Arrimadas, ha advertido de que, aunque los exconsellers del Govern digan ante el juez que acatan el artículo 155 de la Constitución, no se han vuelto constitucionalistas y "volverán a hacer lo mismo" si gobiernan.

En atención a los periodistas antes de participar en un almuerzo-coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona, ha dicho que respeta todas las estrategias judiciales, pero insiste: "No se han vuelto constitucionalistas ni favorables al cumplimiento de la ley".

Lo ha dicho tras la decisión de Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn de incluir en su recurso judicial para su puesta en libertad el acatamiento del 155, y de que el exvicepresidente, Oriol Junqueras, no lo haya acatado en el suyo, pero haya aclarado que el Govern dejó de actuar tras su aplicación.

"Si vuelven a gobernar volverán a hacer lo mismo. Quizás es una estrategia para desmovilizar el voto no independentista desde el punto de vista político, pero hay que salir a ganar. No nos pueden volver a engañar", ha dicho Arrimadas, que ha asegurado que Cataluña no se puede permitir cuatro años más de proceso independentista.