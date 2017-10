Arrimadas replica a Puigdemont: "Así no. Saltándose las leyes democráticas, no. Dividiendo a los catalanes, no"

La líder de Ciudadanos en Cataluña y jefa de la oposición, Inés Arrimadas, ha reprochado al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, las críticas realizadas al discurso del Rey Felipe VI y, parafraseando al jefe del Govern catalán, le ha recordado que incumplir las leyes y dividir a los catalanes no es el camino.

"Así no: Saltándose las leyes democráticas y nuestras instituciones, no. Dividiendo a los catalanes, no. Insultando y señalando a los que no pensamos como el Govern, no", ha señalado Arrimadas después de que Puigdemont haya rechazado el mensaje institucional del Rey porque, según ha dicho, no apeló al diálogo.