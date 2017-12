Arrimadas ve a PP y PSC "nerviosos" y les pide no confundir a Cs con un adversario

Ve muy grave que el Govern pudiera usar datos personales el 1-O

La candidata de Cs a la Generalitat, Inés Arrimadas, ha dicho este martes que PP y PSC están "nerviosos" ante las elecciones y les ha pedido no confundirse con Cs, porque sus adversarios son realmente los promotores del proceso independentista.

Cree que PP y PSC piensan más en el resultado de cada partido que en formar una alternativa al independentismo: "Que no miren las encuestas para ver cómo nos repartimos los escaños, sino la opción real de acabar con el proceso", y ha descartado entrar en críticas entre partidos constitucionalistas.

"Si somos la primera fuerza, es lógico que nosotros podamos tener esta enorme oportunidad", y ha recordado que, si Iceta es el que recibe más apoyo entre las fuerzas constitucionalistas, Cs estará dispuesto a colaborar para formar un Govern no independentista y a tenderle la mano.

QUE EL PSC NO PACTE CON ERC

Ha vuelto a condicionar este eventual apoyo a Iceta si fuera el más votado a que no incluya en su ejecutivo a ninguna fuerza independentista, como ERC y su cabeza de lista: "Por mucho que el presidente sea Iceta, si el vicepresidente es Junqueras, será igual a lo que tenemos hasta ahora".

Arrimadas ha defendido que el artículo 155 de la Constitución deberá retirarse cuando se forme un Govern, pero ha avisado de que, si gobiernan los mismos e impulsan las mismas medidas, es muy probable que se vuelvan a tomar este tipo de decisiones, aunque "el problema no es quien hay en un Govern o quien gana, sino lo que hagan los que ganen".

Preguntada por la petición de información al Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) sobre el 1-O, ha tachado de muy grave que el Govern pudiera usar datos personales de los catalanes sin explicar su procedencia, y le extraña que no se haya generado un escándalo mayor: "Los políticos que hacen esto deben responder ante la justicia, porque es increíble".

Lo importante es que las fuerzas constitucionalistas obtengan al menos un escaño más que las independentistas: "Después, estoy convencida de que nos pondremos de acuerdo", ha asegurado Arrimadas, que garantiza que no incorporaría fuerzas soberanistas en su ejecutivo si ganara, ha dicho en rueda de prensa.

Ha criticado que los 'comuns' han sido el salvavidas del independentismo y que su problema es que entre sus dirigentes hay más independentistas que entre sus votantes: "Si fuera por Podem, Puigdemont y Junqueras seguirían gobernando", según ella, que considera que el soberanismo juega a la victimización porque ahora no tiene propuestas.

Preguntada por que no pueda hacer un debate con el candidato Oriol Junqueras (ERC) porque está en prisión, ha dicho que ojalá lo pudiera realizar, porque significaría que la convocatoria de elecciones la habría hecho Carles Puigdemont como presidente y que su Govern no se habría saltado la ley: "Al final no estamos ante unas elecciones normales, evidentemente".