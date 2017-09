Arrimadas (Cs) dice que Puigdemont "se ha cargado" la autonomía de Catalunya

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado este martes que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "se ha cargado" la autonomía de Cataluña con su empeño en convocar un referéndum independentista.

A su juicio, está "en manos de Puigdemont parar todo esto" y le ha recomendado que lo haga cuando antes y reconociendo que el referéndum que prometió no puede celebrarse porque no es legal y porque no hay medios materiales para hacerlo.