Arranca este miércoles el juicio del doble crimen de Almonte con la conformación del jurado popular

El juicio del doble crimen de Almonte (Huelva), en el que en abril de 2013 murieron una menor de ocho años y su padre, arrancará este miércoles a las 10,00 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva con la conformación del jurado popular.

Por su parte, la Fiscalía solicita 50 años, la máxima pena, por dos delitos de asesinato --25 por cada uno--, para este hombre, así como el pago de una serie de indemnizaciones --200.000 euros para la expareja y madre de la niña y 100.000 para los padres del fallecido--, y el alejamiento y la prohibición de aproximarse y comunicarse con estas personas por cualquier medio a una distancia no inferior a 500 metros durante diez años.

Del mismo modo, acordó la clasificación de tercer grado del penado no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta, así como la testifical durante el juicio de familiares de las víctimas, agentes de la Guardia Civil y peritos forenses.

La juez indica en el auto que F.J.M., accedió al domicilio "para acabar con la vida de ambos aprovechando las circunstancias de tiempo y lugar y con abuso de confianza actuando premeditadamente y provisto de los preparativos necesarios para ejecutar su plan y no dejar pruebas que lo incriminaran, haciendo uso de unos guantes".

En cuanto a los indicios de criminalidad contra este hombre, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de La Palma del Condado, encargado del caso, ha considerado en varios autos los restos de ADN hallados en tres toallas, ubicados en dos baños diferentes de la vivienda donde aparecieron los cadáveres, los cuales "se han dejado por contacto directo con estas toallas, y no por transferencia indirecta o secundaria, y en fechas no muy alejadas en el tiempo a los hechos que se investigan", teniendo en cuenta que el detenido no subía al domicilio desde hacía más de tres años.