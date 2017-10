Armengol cree que el Gobierno no puede responder "a golpe de porra" contra quienes piden más democracia

"Rajoy no tiene voluntad de resolver el conflicto de Cataluña"

Armengol ha reiterado que nunca olvidarán estas imágenes y ha afirmado que "ante un pueblo que pide más democracia y participación, estemos o no de acuerdo con el referéndum, no se puede responder desde el Gobierno de España con un golpe de porra".

La presidenta ha defendido la importancia de tener estos momentos "capacidad de diálogo, con propuestas concretas". "Desde mi punto de vista, hoy el señor Rajoy debería haber llamado a Puigdemont para dialogar y hablar y buscar posturas de entendimiento. Mi parecer personal es que Rajoy no tiene voluntad de resolver el conflicto de Cataluña y, sinceramente, creo que está inhabilitado para poder resolverlo después de seis años de inmovilismo, incapaz de presentar una propuesta política para Cataluña y pactarla y solventar un conflicto territorial que es muy amplio, muy duro, y que está afectando no sólo a Cataluña sino de una forma clara a toda España", ha declarado.

La líder del Ejecutivo, del mismo modo, ha considerado que el Gobierno catalán no puede seguir con una declaración universal de independencia. "Sin duda, el de ayer no es un referéndum con garantías. No está visto desde la legalidad y no se puede mantener como la base para declarar algo tan grave como la independencia de Cataluña".