Arenas pide a la sociedad catalana la defensa del sentido común y la democracia en la familia y la empresa

El vicesecretario nacional del PP para asuntos territoriales y senador, Javier Arenas ha instado este jueves a la "mayoría silenciosa", que "quiere seguir siendo Cataluña, España y Europa", a reaccionar ante la "minoría extremista" que quiere imponerse a los moderados en Cataluña. Por ello ha pedido que los ciudadanos defiendan la legalidad en también en el ámbito de la familia o el trabajo.

NO HAY CAMPAÑA DE REFERÉNDUM

Arenas ha descartado que empiece este jueves la campaña del referéndum, al ser este ilegal. "No empieza la campaña porque no hay un referéndum legal, y en consecuencia, no existe ningún tipo de campaña", ha zanjado.