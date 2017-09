Arenas advierte de que "no son tiempos de tibieza" ante una "república del odio a España"

EUROPA PRESS

El vicesecretario de Política Regional y Local del PP, Javier Arenas, ha advertido este sábado de que "no son tiempos de tibieza" ante una "república del odio a España, que no va a triunfar porque el estado de derecho y sus instrumentos no lo van a tolerar", y porque hay una "mayoría silenciosa" que no está de acuerdo con "ese desvarío y esa locura".

Así se ha pronunciado Arenas durante el acto de inicio del curso político del PP de Sevilla, en la localidad de Carmona, en el que ha asegurado que "no son tiempos de tibieza porque se está con la ley y la democracia o no se está", al tiempo que ha insistido en que Cataluña "es mucho más que los separatistas".

"No son gobernantes ni merecen llevar las cuentas públicas ni defender el interés de los ciudadanos quienes quieren que los ciudadanos comentan delitos", ha defendido el dirigente 'popular', acusando a los separatistas y a sus "cómplices", entre los que ha citado a "Bildu, Otegui y Podemos", de querer "cargarse la democracia".

Junto a ello, ha pedido a quienes quieren que Cataluña deje de formar parte de España que expliquen "quién va a pagar las pensiones y los subsidios en Cataluña y la deuda de esta comunidad". "Sería bueno que contestaran a ello", ha señalado el vicesecretario del PP.

Tras afirmar que vivimos en la actualidad uno de los "momentos más delicados en el orden institucional" porque algunos quieren provocar "una crisis institucional monumental", Arenas ha dicho que la misión de un gobernante es resolver los problemas de los ciudadanos y ser "ejemplo" en el cumplimiento de las leyes.

En este contexto, ha indicado que los separatistas plantean "un órdago a la historia al inventarse guerras y mitos que no han existido; un órdago a la ética porque dicen ser los únicos buenos catalanes, algo inadmisible; y un órdago a la verdad democrática porque representan lo más antidemocrático".

"TRIUNFARÁ LA MAYORÍA SILENCIOSA"

"Dicen que defienden la democracia cuando la democracia es la ley y la libertad y antes de ser separatista hay que ser demócrata, algo que no son porque atacan a diario la libertad y la democracia", ha sostenido Arenas, quien se ha mostrado convencido de que en Cataluña "triunfará la mayoría silenciosa".

También sobre este asunto, ha considerado que "la patraña separatista no tiene límites" después de haber cambiado la bandera señera, "la de todos", por la estelada, "una bandera de parte", y de "insultar y perseguir a periodistas, empresarios, alcaldes y funcionarios que no están de acuerdo" con sus tesis, lo que supone un "modelo del fascismo".

Así, tras destacar que la democracia es respectar las normas y no excluir a los oponentes, el dirigente del PP ha calificado como "héroes de la democracia" a todos esos alcaldes que están "dando la cara por el respeto a la legalidad y la pluralidad pese a las amenazas".

Ha considerado también un "ejemplo de valentía" el ofrecido por aquellos funcionarios que se están negando a "firmar ilegalidades", y ha llamado a la unidad entre PP, PSOE y Cs para dar una respuesta ante este desafío soberanista. "Tenemos que aparcar las pequeñas cuestiones que nos separan para unirnos en esta cuestión", ha subrayado.

Junto a ello, Arenas ha dicho que los españoles son "afortunados" de tener a un presidente del Gobierno como Mariano Rajoy, que está respondiendo a este desafío con "firmeza, serenidad, proporcionalidad y no entrando en las provocaciones de los radicales".

En su opinión, ha quedado demostrado que el PP "hace más falta que nunca" porque es un partido que supone "una garantía". "En estos momentos en los que algunos pretenden la inestabilidad, los españoles miran al PP porque tenemos una ideología y todo el mundo sabe dónde estamos. No somos un melón por calar y no cambiamos ni una coma nuestro discurso en ningún territorio", ha concluido Arenas.