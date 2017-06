Defiende que "jamás" tuvieron tacha del Tribunal de Cuentas ni de la oposición por sus contratos

"Me contó que las fuentes de financiación tenían que ver con ayudas públicas, las cuotas de los militantes y las donaciones, que representaban un porcentaje muy pequeño y me dijo una y cien veces que nunca, nunca, nunca el partido recibía una donación a cambio", ha señalado el exministro de Trabajo y de Administraciones Públicas, que ha añadido igualmente que "nunca" le ha "entrado en la cabeza" que la formación popular tuviera dinero en Suiza.

No obstante, Arenas ha precisado ante el tribunal que preside el magistrado Ángel Hurtado que no llegó a conocer quienes eran los donantes, ya que de este tipo de cuestiones se encargaba Lapuerta y no Luis Bárcenas, que en aquel momento era gerente de la formación y por tanto dependía del tesorero.