Archivada la causa contra un diputado y un concejal, de Ciudadanos en Cantabria, por falsedad documental

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Santander ha archivado las actuaciones contra el diputado regional de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio, el concejal de Santander David González, también de la formación naranja, así como contra el que fuera delegado territorial de este mismo partido, Jesús Calleja, y Roberto Morales, coordinador de la campaña en 2015, en relación con la supuesta falsificación de un acta.

En el auto, fechado el 12 de septiembre y al que ha tenido acceso Europa Press, el juez inadmite a trámite la denuncia contra David González, Jesús Calleja y Roberto Morales "por no ser los hechos constitutivos de infracción penal alguna".

Además, deniega la personación del denunciante, el abogado Luis Miguel Pérez Espadas, como acusador particular "por no ser ofendido" por el delito y como acusador popular, por no haber presentado querella ni ofrecido fianza.