Aplazan 10 días el desahucio de una viguesa con dos hijos, que sigue a la espera de una solución

El juzgado ha acordado aplazar 10 días el desahucio, previsto para este jueves, de una viguesa con dos hijos, de 15 y 18 años, quien ha pedido que la Xunta y el Ayuntamiento de Vigo trabajen aprisa y conjuntamente para "encontrar una solución" antes de que se cumpla el nuevo plazo para el lanzamiento.

En este contexto, ha manifestado que encuentran una "diferencia entre Ayuntamiento y Xunta que se puede comparar al calor y el frío". Pues las trabajadoras sociales de la Xunta en Vigo les "acompañaron" y, en cambio, notan "frialdad en los responsables municipales, no sólo en este caso sino también en otros".

En relación al comunicado del Ayuntamiento de que la mujer está siendo atendida pero no aporta documentación para la tramitación de ayudas, el también portavoz de Os Ninguéns Antón Bouzas ha asegurado que se "está faltando a la verdad", porque "es documentación que ni existe ni puede existir porque nadie le hace un contrato a una mujer con ingresos cero y dos hijos a su cargo".

Además, ha remarcado que el problema no era la documentación porque, "de repente, se está empezando a solucionar todo simplemente por el hecho de que aparece públicamente".

"La concejala debería tener un poco de dignidad como política y no volver a mentir, porque con ese comunicado humilla a esta mujer y a todas las que están en esta situación, y está estigmatizando a las personas que contra su voluntad no tienen trabajo y no pueden alquilar una vivienda", ha subrayado.