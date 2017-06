Anulan la sanción al mando de la Guardia Civil de Formentera acusado de falta grave por rechazar ir a actos de la Diada

La Sala Militar ha anulado la sanción de 15 días de haberes con suspensión de funciones impuesta al sargento Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Formentera por una falta grave cometida al rechazar la invitación del Presidente del Consell Insular para asistir a un acto oficial con motivo de la Diada de Sant Jaume.

La sentencia considera que el correo electrónico remitido no fue "descortés", que el mando sancionado no tenía la obligación de asistir al acto y que su conducta no era grave porque no atentó contra la dignidad de la institución.